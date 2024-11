Quotidiano.net - Berlino in fibrillazione. Fronda anti Scholz: "Sta rilanciando Putin"

Né più né meno, un’insurrezione. Proprio mentre Olaftenta un disperato rilancio sulla scena internazionale grazie alla telefonata con Vladimirper mettersi in scena come il ’cancelliere della pace’, per la prima volta escono allo scoperto alcuni dei parlamentari più in vista del suo partito, la Spd, con l’esplicito obiettivo di silurare la sua corsa alla rielezione alla poltrona che fu di Angela Merkel. È una corsa contro il tempo (il votocipato è fissato per il 23 febbraio), ma il piano è chiaro: sostituirecon il popolarissimo ministro alla difesa Boris Pistorius. Dal punto di vista dei sondaggi, i numeri sono impietosi: il consenso dei socialdemocratici è precipitato al 16%, la popolarità dial lumicino. Di contro, Pistorius è ad oggi il politico più amato del Paese, oltre il 66% dei tedeschi chiede che sia lui a correre come cancelliere.