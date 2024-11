Ilrestodelcarlino.it - Bergamini, l’anniversario. La sorella: “Di 35 anni fa? Ricordo il volto nella bara”

Ferrara, 18 novembre 2024 – “Ho ancora impressi, nitidimente, ildi Denise quelli dei miei genitori (Domizio e Maria, ndr) che lo guardavano”. Neanche una condanna così a lungo inseguita, con pervicacia e dolore raggiunta, può cancellare i ricordi di una sofferenza così grande. Perché una sentenza, pur se legittima, non può restituire Denis. Ma dà quel sollievo di sapere che ha avuto giustizia e che quel fango gettatogli addosso con cattiveria non c’è più. Donato Denisè stato ucciso esattamente 35fa, a Roseto Capo Spulico, il 18 novembre 1989. Il suo corpo, poi, adagiato in strada per fingere un investimento cercato dal calciatore di Boccaleone. Il primo ottobre scorso una sentenza della Corte di assise di Cosenza ha vergato nero su bianco che Denis, a 27, è stato ucciso per un delitto di onore.