Auto prende fuoco, il conducente riesce a scendere in tempo

Prato, 18 novembre 2024 – Si accorge che qualcosa non va, scende dall’e il veicolo. È successo intorno alle ore 21 in via Cecconi. Ilstava per parcheggiare quando all’improvviso il veicolo ha iniziato a emettere del fumo. L’uomo è subito sceso dal mezzo che improvvisamente ha poi preso. Le fiamme si sono sviluppate in modo repentino e l’uomo non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi. Arrivati il prima possibile, i vigili deldi Prato, distaccamento di Montemurlo, hanno spento le fiamme. Ingenti i danni alla macchina, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.