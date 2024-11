Gaeta.it - Arrestato un 31enne rumeno per furto aggravato a Fuorigrotta: l’intervento decisivo della Polizia

L'arresto di un uomo di 31 anni di origine rumena ha scosso il quartiere dinella serata di ieri. Grazie ad un'azione rapida e coordinata degli agenti del Commissariato San Paolo, ladi Stato è riuscita a fermare un individuo con diversi precedenti penali, accusato di. Questo episodio mette in evidenza l'impegno delle forze dell'ordine nel monitorare e garantire la sicurezza nella zona.L'operazione di pattugliamentoIl servizio di controllo del territorio è una priorità per la, specialmente nelle aree ad alta densità di attività commerciale. Durante un pattugliamento di routine in via Terracina, gli agenti hanno notato un comportamento sospetto: un uomo che, dopo aver scavalcato la recinzione di un negozio, si stava apprestando a sistemare alcune attrezzature sul marciapiede.