Gaeta.it - Ariccia, Palazzo Chigi: al via dal 7 dicembre la mostra “Bernini e la pittura del ‘600. Capolavori dalla Collezione Koelliker”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 72024 al 18 maggio 2025,adospiterà lae ladel. Dipinti”. Un’occasione imperdibile per ammirare una selezione di opere attribuite al grande Giovan Lorenzo, provenientiprestigiosa, una delle più importanti raccolte private di arte italiana al mondo.pittore: alla scoperta di un talento poliedricoGiovan Lorenzo, noto principalmente per le sue straordinarie sculture e per il contributo all’architettura barocca, fu anche un pittore di grande talento. Secondo fonti storiche, realizzò non solo ritratti, ma anche scene allegoriche con una o più figure, molte delle quali purtroppo andate perdute. Lacurata da Francesco Petrucci, Conservatore die massimo esperto del Barocco romano, restituisce luce a questa dimensione meno conosciuta del