ANDRODAY prevenzione in piazza a Napoli | screening gratuito per il tumore alla prostata

“Come ogni anno, ormai dal 2018, la Fondazione Pro in occasione della giornata Internazionale dell’Uomo patrocinata dall’Unesco, il 19 novembre celebra l’. Una giornata dedicatasensibilizzazione ediffusione della cultura dellasul. “Quest’anno vogliamo essere tra la gente grazienostra unità mobile per eseguiregratuiti: un esame dellache, se eseguito in tempo, può salvare vite. E’ necessario portare laquanto più vicino alle persone, in particolare gli uomini, se si vogliono ottenere risultati tangibili”. spiega il professor Mirone, urologo e presidente della Fondazione Pro, invitando all’appuntamento per loprevisto il 19 novembre, inMunicipio a– dalle 9.00 alle 13.