Superguidatv.it - Alexia torna alla musica dance con “I feel feelings”: “È bello vivere le proprie emozioni e seguire i propri sogni. Mi sono sentita sempre fuori posto. Oggi non più grazie all’analisi. Sanremo? perchè no” – Intervista Video

Leggi su Superguidatv.it

sulla scenale, che non ha mai abbandonato, con un nuovo singolo dal titolo “Iings”, uscito il 15 novembre (Garbo Dischi/Daylite Records), scritto dai Dragonette, band canadese che ha conquistato la scena dellae pop internazionale. Dopo essere stata la prima artista italiana ad esibirsi sul palco del Tomorrowland,, tra le artiste italiane più conosciute all’estero con oltre 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e icona dellaanni 90,con un pezzo inedito in inglese.: il nuovo singolo è “Iings” –Noi di SuperGuidaTv,vigilia del lancio del nuovo singolo, abbiamo avuto il piacere e l’onore dire in esclusiva. L’artista ripercorre la sua carriera dagli inizi fino ad arrivare ai giorni d’passando per il Festival die per il palcoscenico internazionale del Tomorrowland.