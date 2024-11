Laprimapagina.it - Accecati da troppa bellezza

Leggi su Laprimapagina.it

daDi Vincenzo Calafiore18 Novembre 2024 “ . immagina quanto sarebbe bellose ci fossero per noi, una spiaggia e un maread attenderci. E qualcuno, una madre, una sposa,un amore, capace di prenderci per mano e di trovareassieme una vita . immaginarla, inventarla, e lasciarciandare tra le sue braccia, con la leggerezza di una solaparola che conosciamo o ricordiamo: Amore!Questo davvero sarebbe meraviglioso,sarebbe dolce e unica la vita, qualunque vita abbiamo.E le cose della vita non farebbero male, ma si avvicinerebberoportate dalla corrente, si potrebbe prima accarezzarle,sfiorarle , poi farsi toccare. Farsi ferire, morirne, ma non importatutto sarebbe finalmente umano.Basterebbe solo la fantasia di qualcuno, del bambino che abbiamo dentrolui saprebbe inventarla una strada,qui, in mezzo a questo silenzio,in questa terra muta, che non vuole più parlare.