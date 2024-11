Sport.quotidiano.net - A2 femminile, Missanelli ’top scorer’ con 15 punti nel team di casa. Torna il sorriso in casa Cestistica Spezzina . Salerno battuto, ma che sofferenza nel finale

64 Ponteggi57: Mbaye 7, D’Angelo 9, Templari 9, Moretti 4, Granzotto 6,15, Diakhoumpa 10, Guzzoni 4, Guerrieri ne, Varone ne. All: Corsolini. PONTEGGI: Oliveira 19, Valerio 6, Orchi 4, Scala 4, De Mitri 3, Esposito ne, Kirschenbaum 9, Yusuf 12, Scolpini, Vitali. All: Di Lorenzo. Arbitri: Suriano di Settimo Torinese e D’Errico di Grugliasco LA SPEZIA – Lapur, soffrendo un po’ nel, porta afondamentali contro una squadra mai doma che ha sempre replicato colpo su colpo. Ma l’importante, dopo due sconfitte, erare a far: benecon 15, il ritorno di Guzzoni con 6, ma tutta la squadra ha giocato al meglio. Dopo un inizio equilibrato, lapiazza il primo strappo alla metà del quarto di apertura, toccando il +9 con un canestro di Guzzoni (17-8).