WWE: The Rock sorprende i ragazzi del Watts Empowerment Center di Los Angeles con un Bus personalizzato

Dwayne “The” Johnson è riconosciuto come una delle più grandi e influenti star del wrestling professionistico. È anche conosciuto per essere una delle persone più gentili, e lo ha dimostrato ancora una volta regalando aidel LAun nuovissimo autobus. Il multi-Campione Del Mondo non è solo una delle star più riconosciute a livello globale, ma è anche noto per la sua generosità, spesso offrendo il suo aiuto a chi ne ha bisogno.Theporta gioia natalizia aidicon un regalo indimenticabileIl Great One ha pubblicato un video su Instagram, rivelando che aveva saputo che moltidinon avevano mai lasciato il loro quartiere o visitato luoghi divertenti come la spiaggia. Volendo cambiare questa situazione, ha acquistato per loro un autobus, così da poter andare ovunque desiderassero.