Gaeta.it - Un salvataggio in montagna: ritrovata una mucca dispersa nell’alpeggio di Ronco Canavese

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unasmarrita in un alpeggio sopra la frazione di Forzo aè stata recuperata grazie a un’operazione diben coordinata, che ha coinvolto diversi enti e squadre di soccorso. L’animale, disperso da alcuni giorni, è stato avvistato sabato da alcuni escursionisti, che hanno immediatamente allertato le autorità competenti. Questo episodio ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra vari gruppi di soccorso in situazioni di emergenza montana.La segnalazione dell’animale smarritoLa questione è emersa quando alcuni escursionisti hanno notato laerrante e, rendendosi conto della sua situazione potenzialmente pericolosa, hanno contattato i soccorsi. La segnalazione ha attivato una risposta immediata da parte dei Vigili del Fuoco di Cuorgnè, che hanno coordinato l’operazione di recupero.