Sport | L’italia esce battuta dalla fase a gironi della Nations League con la Francia

Facebook WhatsAppTwitter Il match tra Italia esi è concluso con una sconfitta per gli azzurri, che hanno ceduto 3-1 ai Blues allo stadio San Siro. Questa partita, l’ultima, ha avuto luogo in un clima di attesa e tensione, considerando le aspettative per entrambe le squadre. Con questo risultato, lasi è assicurata il primo posto nel girone, mentre, nonostante la sconfitta, accede comunque allasuccessiva grazie alle precedenti prestazioni. Nel corso del match, si sono distinti alcuni momenti chiave che hanno inciso sull’esito finalegara.Le retipartitaIl primo gol è arrivato sorprendentemente dopo soli 2 minuti di gioco, quando Adrien Rabiot ha trovato il varco giusto per portare in vantaggio i francesi.