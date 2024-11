Ilrestodelcarlino.it - Silenzio elettorale non rispettato. Sui social infrazioni bipartisan

di Francesco Moroni, questo sconosciuto. Purtroppo si sa, anche in passato è successo: non è una novità che candidati e politici infrangano lo stop alla campagnaimposto (almeno) 24 ore prima dall’appuntamento alle urne, e disciplinato dall’articolo 9 della legge 130/1975. Un modo per lasciare un po’ di tempo agli elettori per riflettere, senza stimoli diretti, su chi preferiscano scegliere alle urne, che troppo spesso viene calpestato. È successo anche stavolta: anche se, chiaramente, non si sono visti comizi in piazza o manifesti sventolati dai diretti interessati nelle strade, nell’era digitale idiventano il canale preferenziale anche per chi – forse più volente che nolente – continua a dare indicazioni di voto agli elettori o a condividere contenuti della propria campagna.