Sei giovani a pulire l'Adda. Trovate lattine di Italia '90

Dieci sacchi pieni in sole tre ore, con rifiuti gettati di recente nel fiume e spazzatura proveniente dagli anni ’80. È il risultato della raccolta effettuata ieri dal gruppo di sei volontari che hanno ripulito sia il lungofiume siastesso, entrando in acqua per tirarne fuori la spazzatura. L’azione si è concentrata risalendo dalla spiaggia dietro al Capanno fino alla Piarda, con alcuni volontari sulla barca aacque e alveo, mentre altri hanno ripulito la riva sinistra. Particolare attenzione è stata data agli isolotti di sabbia. La pulizia nasce nell’ambito del progetto “Addanostra“, il cantiere aperto di idee organizzato dal Comune per ideare proposte operative per il fiume, facendo da collante alle varie realtà che lo frequentano, dai cittadini alle associazioni. Non a caso l’idea di questa raccolta viene da una cittadina che ha segnalato la sporcizia.