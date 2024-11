Movieplayer.it - Segreti di famiglia anticipazioni 18 novembre: Engin va in isolamento, Seda è arrestata per favoreggiamento

Leggi su Movieplayer.it

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.della trama della puntata didiin onda lunedì 18su Canale 5 alle 14.10: Ilgaz e Pars hanno una strategia comune contro. La soap turca, il cui titolo originale è Yargi, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Le lacrime di Defne, angosciata all'idea che il padre possa essere arrestato, riescono a scalfire la corazza di dolore che Ceylin ha costruito per affrontare la perdita della sorella Inci e del padre Zafer, oltre al tradimento di Ilgaz. .