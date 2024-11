Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra due auto, morta studentessa di 21 anni e sette feriti. Indagini in corso sulle cause

Erano in sei in un’o almeno è questa l’ipotesi per il gravissimo incidente tra dueavvenuto a Roma. Locon un’altra vettura e l’impatto contro il guardrail ha fatto sbalzare due ragazzi all’esterno dell’abitacolo. Per Francesca Mandarino, 21alla Sapienza, non c’è stato scampo. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di sabato notte su via Tiburtina, all’altezza del cavalcavia nella zona di Portonaccio. Ferito gravemente anche un amico che era incon lei. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale per i rilievi. I vigili sono al lavoro per fare piena luce sulla dinamica.Al volante c’era una coetanea, sottoposta ai test sull’assunzione di alcol e droga, di cui si attendono ancora i risultati. La macchina, forse a causa dell’alta velocità, avrebbe tamponato un altro veicolo su cui viaggiavano altri tre giovani, che fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni.