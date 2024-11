Spazionapoli.it - Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis ha un timore: si apre un bivio

Ildifa stare in apprensione Aurelio De: unaccompagna il presidente del Napoli sul prolungamento del georgiano Si è stampata sulla traversa la conclusione dinel corso della sfida tra la sua Georgia e l’Ucraina, valida per la Nations League. Potremmo usarla come metafora anche per parlare del suodi contratto con il Napoli: va ad un passo dal gol e quindi dalla fumata bianca, ma si ferma un attimo prima, sbattendo contro un muro.La scorsa estate, l’entourage del giocatore, attraverso l’agente Mamuka Jugeli, ha lanciato una provocazione, diventata poi allarme. Sembrava che le strade tra il 77 e gli azzurri si stessero per separare. La volontà di giocare la Champions League e quel terribile anno da quale la squadra era reduce, stavano spingendo il giocatore lontano dal Vesuvio.