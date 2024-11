Nerdpool.it - Rilasciato il trailer di It’s in the Game: Madden NFL

Il 26 novembre sarà il giorno della premiere diin theNFL, nuova serie di Prime Video dedicata all’ascesa del videogioco di. La docuserie, divisa in quattro parti, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.t’s in theNFL svela la storia mai raccontata diNFL, dalle sue origini a 8-bit al suo successo come must have annuale, contro ogni previsione. Per la prima volta in assoluto, EA SPORTS apre i suoi archivi con filmati rari e inediti, permettendo inoltre alle telecamere di seguire il team mentre completa la prossima versione del gioco. Quella che era iniziata come un’improbabile collaborazione tra un genio dei computer e una leggenda del football americano ha dato il via a una rivoluzione e innescato una collisione sismica tra il mondo degli atleti e quello dei nerd.