Regionaliaffluenza in calo alle ore 19

20.10 In Emilia Romagna l'affluenzaurne si attesta al 31,03%ore 19. Innetto rispettoprecedenti regionali del 2020 (58,82%) quando si votò in un solo giorno. L'affluenza è sostanzialmente in linea con il dato delle comunali del 2021,quando l'affluenza finale superò di poco il 50%. In Umbria l'affluenza è stata al 31,22% secondo i dati di Eligendo, relativi a tutte le mille sezionistite.Un dato inferiore rispetto al 52,78% della precedente consultazione che, però, si svolse solo nella giornata di domenica.