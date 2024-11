Ilrestodelcarlino.it - Porte girevoli in casa Cesena: "Il calcio è cambiato, bene così"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un ottimo inizio. Parola di un tifoso speciale, uno di quelli che l’aria sul prato dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi l’ha respirata a pieni polmoni e gli è rimasta nel sangue. Anche ora, a 15 anni dall’addio algiocato. Alberto Fontana, portiere di, cresciuto nele con un curriculum zeppo anche di serie A, i colori bianconeri non li dimentica. Fontana, due parole sul Cavalluccio? "Giochiamo coi sentimenti. Come faccio a dire di no? Senza mezzi termini, l’inizio della squadra è stato stupendo. Il ds Artico ha scelto ottimi giocatori e mister Mignani si è integrato subito. Il quarto posto è meritatissimo e anzi, in base a quello che si è visto in campo, una manciata di punti in più sarebbe stata più che legittima". Segue la squadra? "Sono cresciuto col, andavo allo stadio a fare il tifo negli anni ‘70, ho visto la partecipazione alla Uefa e mi sono gustato tante gioie.