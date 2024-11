Ilgiorno.it - Polemica sull’impianto fotovoltaico

Impiantodella discordia, si può così definire il progetto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in programma sul terreno a ridosso della Sp184 di proprietà della società Calcestruzzi spa e in attesa di essere ceduto al Comune. La procedura abilitativa semplificata (Pas) per l’installazione dell’impianto è stata però presentata da una società terza, la R2R srl, oggetto di una interpellanza presentata dai consiglieri all’opposizione del Pd e la civica Cassano Etica Ecologista. I terreni interessati al progetto di proprietà di Calcestruzzo spa sono gravati da un vincolo che impone la cessione a titolo gratuito quell’area oggetto del progetto, la R2R srl non avrebbe dunque titolo a presentare la richiesta della Pas, secondo gli esponenti della minoranza: "Il Comune avrebbe dovuto essere coinvolto in questa importante operazione come partner del progetto, in quanto futuro proprietario del terreno in questione e beneficiario degli introiti economici derivanti dalla messa a disposizione del terreno da parte di Calcestruzzi e degli introiti derivanti dalla cessione di energia elettrica prodotta dall’impianto.