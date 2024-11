Ilfoglio.it - Musk, nessuno e centomila. Ritratto laterale dell’amico geniale di Trump

contro Mattarella” o “Sandro Ruotolo dice no a” già fanno ridere, son cose assurde, come quei film che andavano negli anni Sessanta e Settanta con titoli come “Totò contro Maciste” o “Ultimo tango a Zagarol”. Ma viviamo in tempi eccetera, e del resto se mettessimo in una sceneggiatura o romanzo un imprenditore americano pazzerello che critica un governo estero che sta costruendo villaggi mobili in un altro paese dove rimpatriare immigrati che poi vengono fatti tornare indietro per ordine dei giudici il produttore direbbe: no, dai, non ci crede(e poi troppi costi di produzione, pure con le navi da guerra, forse si potrebbe utilizzare il sistema “odimo”, cioè lo facciamo dire a degli attori senza metterlo in scena, così si risparmia. Chissà seha mai visto Boris). Eppure l’Assurdistan è qui, è tra noi, è il nuovo territorio politico-cultural-ideologico, dove Elonè protagonista, sceneggiatore, tutto quanto.