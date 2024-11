Oasport.it - Moto2, Canet vince l’ultima gara stagionale a Barcellona. Primo podio di Moreira, male gli italiani

Leggi su Oasport.it

Aronchiude in bellezza la stagione eil Gran Premio di2024, ultimo appuntamento del Mondiale. Il padrone di casa spagnolo del team Fantic ha centrato così il quarto successo nella categoria intermedia del Motomondiale (tutti ottenuti quest’anno), legittimando il suo secondo posto conclusivo nel campionato.Il 25enne iberico ha sfoderato una rimonta esaltante al circuito di Montmelò, dopo una brutta partenza dalla pole position, collezionando un sorpasso dopo l’altro e andando anche in fuga nella fase centrale della corsa, per poi resistere negli ultimi giri al rientro del connazionale Manuel Gonzalez quando tutti hanno cominciato a faticare con il consumo della gomma posteriore.La vittoria di tappa è sfuggita per soli 91 millesimi (non avendo però nessuna vera possibilità di provare un attacco), ma Gonzalez può ritenersi soddisfatto per aver raggiunto l’obiettivo del terzo posto nella classifica generale del Mondiale.