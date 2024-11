Lettera43.it - Massiccio attacco russo sull’Ucraina: la Polonia fa decollare i jet da combattimento

Leggi su Lettera43.it

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre 2024, la Russia ha condotto unaereocon missili da crociera, missili balistici e droni. Esplosioni hanno scosso la capitale Kyiv oltre che Zaporizhzhia, nel Sud-Est del Paese, e Odessa sul Mar Nero. La vicinaha fattoi jet da, come annunciato dalle forze armate: «A causa delda parte della Federazione Russa contro oggetti situati, tra gli altri, nell’Ucraina occidentale, gli aerei polacchi e alleati hanno iniziato a operare nel nostro spazio aereo». Funzionari ucraini hanno affermato di aver tagliato l’elettricità in un certo numero di regioni, tra cui Kyiv, come misura preventiva.Per il ministro degli Esteri ucraino è «uno dei più vasti attacchi aerei»Il ministro dell’Energia dell’Ucraina, German Galushchenko, ha indicato su Telegram che «è in corso unal sistema elettrico» e che le forze russe «stanno attaccando gli impianti di produzione e trasmissione di elettricità in tutto il Paese».