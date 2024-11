Ilrestodelcarlino.it - Massaggi Thai, inaugurato un nuovo centro di trattamenti energetici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Combattere lo stress della quotidianità, rilassarsi e ripartire pieni di vigore. Sono alcuni dei benefici effetti dei, oggi praticati anche da Phakmassage, aperto in piazza Machiavelli a Castrocaro. Titolare è Phak Phakthanaporn, romagnola di adozione in virtù di 30 anni trascorsi in Italia, 15 a Forlì e altrettanti a Castrocaro, dove si è trasferita per motivi di cuore. "Inon sonoestetici o terapeutici ma, volti a conferire benessere – spiega –: un insieme di tecniche della tradizione orientale, basate su un lavoro articolato lungo le linee energetiche, alternato a tecniche di yoga passivo e momenti di rilassamento e/o meditazione". Una pratica un tempo insegnata dai monaci buddisti nei templi, volta a restituire equilibrio, eliminando i blocchi