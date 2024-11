Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: tra poco il via! Bagnaia dalla pole vuol far saltare il banco

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Grandi emozioni in griglia in questo momento e applausi a scena aperta. Manca sempre meno al via.13.53 E’ il momento dell’inno di Spagna, a precedere il via di quest’ultimo appuntamento del Mondialedi.13.52 L’asfalto sta aumentando di temperatura dove batte il sole. Sono 27° C.ha optato per una morbida al posteriore. Scelta rischiosa?13.51proverà a trovare un bello spunto per mettersi nella condizione di inserire la Ducati all’ingresso di curva-1 senza rischiare eccessivamente.13.50 I piloti dovranno fare attenzione, perché la prima curva è un imbuto molto impegnativo. Bisognerà prestare attenzione.13.49 “Divertiamoci!“, questa la parola magica pronunciata dain griglia.13.48 Ci si concentra adesso al meglio delle proprie possibilità per regalare un grande spettacolo ai tifosi.