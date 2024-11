L' incubo del 393 per cento | Emilia Romagna ecco cosa tormenta Elly Schlein

Liberoquotidiano.it - L'incubo del 39,3 per cento: Emilia Romagna, ecco cosa tormenta Elly Schlein

Tutto gira attorno a una percentuale: il 39,3. È questa l'asticella sotto la quale il Pd non può scendere in, altrimenti persarebbe un vero e proprio smacco. D'altronde il metro di paragone è il risultato delle Regionali del 2020. Non a caso la campagna elettorale della segretaria dem è molto più assidua nel fortino rosso, rispetto all'Umbria. E questo nonostante la contesano-romagnola - osserva Il Messaggero - sia meno ardua di quella che si gioca in Umbria. Il 39,3 pernon è però l'unico "problema" per. Inil centrosinistra punta a staccare il centrodestra di oltre 10 punti. Il motivo? Così facendo potrà proseguire con il tanto conteso campo largo. Se invece, come teme qualcuno nel Pd, la differenza tra le due coalizioni a livello regionale sarà di soli 4 o 5 punti, allora suonerà l'allarme a sinistra.