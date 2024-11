Panorama.it - Le altre bevande con la caffeina. Fanno bene oppure no?

Mettete funghi nelle vostre tazzine. O cicoria, o agrifoglio, bacche, o insomma qualsiasi cosa purché non sia. Battute a parte, sebil caro, vecchio caffè accompagni ancora oggi le nostre giornate e venga versato nel mondo (secondo il Consorzio promozione caffè) in qualcosa come tre miliardi di tazzine ogni giorno - con l’Italia al settimo posto per consumo - le alternative alla tradizione stanno invadendo il mercato. Non esiste bar di livello o locale radical chic che non offra drink stravaganti che farebbero storcere il naso ai nonni «boomer» e però attraggono irresistibilmente i più giovani, alla ricerca di prodotti che siano anti stress, magari dimagranti, naturali e pure sostenibili. Ma oltre ad avere tali presunti pregi, questi «non-caffè» (anche se molti contengono comunquein piccole quantità) sono davvero più salutari? Cambiare la strada vecchia con quella nuova lastricata di matcha, yerba mate, funghi chaga eenigmatiche miscele, è una buona idea? «Diciamo che è solo moda» afferma Riccardo Caccialanza, responsabile dell’Area nutrizione clinica dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano.