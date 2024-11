Ilgiorno.it - La sfida delle tute gialle: "Menu per 1.200 persone"

Leggi su Ilgiorno.it

Cucinare per 1.200, ladella protezione civile di Rozzano. È l’impegnativa prova dei volontari guidati dal presidente Renato Porciello, in occasione della maxi esercitazione organizzata da Città Metropolitana di Milano e dal loro coordinamento dei volontari per questo fine settimana. L’evento coinvolge 80 gruppi comunali di protezione civile impegnati in 18 cantieri situati in altrettante località dell’hinterland milanese. L’esercitazione è stata progettata per testare e migliorare le capacità di intervento in vari scenari di emergenza, tra cui rischi idrogeologici, incendi boschivi e sversamenti di sostanze pericolose. Il campo base dell’operazione è stato allestito presso la sede di Afol Metropolitana in via Gigli. Questa sede ospita non solo la cucina per la preparazione dei pasti, ma anche la logistica centrale dell’evento, la segreteria e le comunicazioni radio.