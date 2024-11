Lanazione.it - La morte corre sulle strade. Ventitrè vittime in un anno. Allarme rosso in provincia

Diminuiscono gli incidenti inma learetine rimangono tra le più pericolose della Toscana. A certificarlo la ricerca dell’Istat che insieme all’Aci ha messo in fila i numeriper. Nel 2023 ci sono stati 23 morti nelledella: 7 in meno rispetto al 2022. Si tratta di un calo del 20%. Ma l’indice di mortalità è del 6,9 ben sopra quello regionale che è del 5,2. E questo significa che learetine sono le più pericolose: quelle dove, quando si fa un incidente, è più pericoloso rischiare la vita. Anche se gli incidenti sono diminuiti perchè il numero rimane allarmante: 873, quasi due al giorno, nell’appena trascorso. E se si guarda ai feriti i arriva a 1145. Va guardato però anche il bicchiere mezzo pieno: i numeri sono in calo. Nel 2022 eravamo arrivati a quota 963, con quasi 1300 feriti in 12 mesi.