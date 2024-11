Oasport.it - Jannik Sinner vince le ATP Finals: “Il primo titolo in Italia, ho giocato il miglior tennis: c’è ancora margine”

Leggi su Oasport.it

si è laureato “maestro” di un 2024 davvero da incorniciare: dopo aver vinto due Slam (Australian Open e US Open) e tre Masters 1000 (Cincinnati, Miami e Shanghai), il numero 1 del mondo ha trionfato anche alle ATP, peraltro da imbattuto e senza lasciare set per strada. Il fuoriclasse altoatesino si è rivelato insuperabile sul cemento indoor dell’Inalpi Arena a Torino, liquidando lo statunitense Taylor Fritz in un atto conclusivo a senso unico.L’azzurro ha primeggiato con pieno merito di fronte al proprio pubblico, diventando così ilno ad alzare al cielo il trofeo che premia il vincitore del torneo riservato aii ottoti dell’annata agonistica. Il nostro portacolori ha incamerato anche 1500 punti per questo sigillo nel capoluogo piemontese, ha rafforzato ilposto nel ranking ATP e ora si lancia con grande ottimismo verso ledi Coppa Davis, dove proverà a trascinare l’verso la seconda apoteosi consecutiva.