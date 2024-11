Metropolitanmagazine.it - Jannik Sinner nella storia: trionfa per la prima volta alle Atp Finals

sempre più: battefinale delle Atplo statunitense Taylor Fritz con i parziali di 6-4, 6-4 e diventa il primo italiano a conquistare il torneo dei ‘maestri’.per laAtpbattendo in finale Taylor Fritz 6-4, 6-4. Partita ancora perfetta per il n°1, che chiude il torneo senza nemmeno perdere un set: è bastato un break per set e una resa al servizio pazzesca (14 ace e il 75% di prime in campo). Perè il 18° titolo in carriera, l’ottavo stagionale e il primo nel torneo dei ‘maestri’ dopo la finale persa 12 mesi fa con Djokovic.allunga nel ranking (+4mila punti sul 2° Zverev), diventa il 3° giocatore nell’Era Open a vincere Aus Open, Flushing Meadows e Atpdopo Federe e Djokovic e dà appuntamento alla prossima settimana con l’Italia in Coppa DavisGioia immensa per il campione azzurro che non solo ha conquistato per lail prestigioso torneo dei Maestri dopo il secondo posto ottenuto nel 2023 (battuto solo da Novak Djokovic) ma è riuscito a portarsi a casa un assegno ricchissimo.