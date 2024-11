Gaeta.it - Incidente stradale grave a Robassomero: due persone ferite lungo la Direttissima

Facebook WhatsAppTwitter Unha scosso la comunità dioggi, domenica 17 novembre 2024. Lo scontro, avvenuto sulla, ha coinvolto una Renault Captur e un SUV Mercedes, generando feriti e richiedendo un’importante operazione di soccorso da parte delle autorità. Le dinamiche dell’rimangono al centro dell’attenzione, con indagini in corso per chiarire le cause del sinistro.La dinamica dell’Le prime ricostruzioni sull’indicano che, per ragioni ancora non chiare, una delle due auto avrebbe perso il controllo, impattando nell’altro veicolo presente sulla strada. L’impatto è stato talmente violento che una delle vetture ha terminato la propria corsa contro il muro perimetrale del parco regionale de La Mandria. A seguito della collisione, la scena è stata circoscritta dalle forze dell’ordine, in particolare dai carabinieri della Compagnia di Venaria Reale, che hanno avviato i rilievi per determinare le esatte responsabilità.