Panorama.it - Il nuovo linguaggio della Gen Z: parole e frasi per raccontare se stessi e il mondo

Leggi su Panorama.it

La Generazione Z, nota per la sua capacità di adattamento e creatività, ha creato un vocabolario inedito, un lessico fatto di espressioni che descrivono stati d’animo, personalità e situazioni. Un modo di comunicare che ha permeato vari ambiti, dalle piattaforme di dating ai social media, e che mostra la volontà dei giovani diil proprio vissuto in modo autentico e personale.come "skibidi", "sigma", "short king" e "delulu" sono diventate simboli di una generazione che non teme di reinventarsi, attingendo da slang, riferimenti pop e termini virali.Questo, tuttavia, ha anche superato i confiniGen Z, suscitando l’interesse – e spesso l’incomprensione – delle generazioni precedenti. Se per un giovane di vent'anni "sigma" è un termine chiaro, che descrive una persona indipendente e sicura di sé, per un adulto potrebbe suonare come una definizione enigmatica o una semplice moda.