Highlights e gol Italia-Francia 1-3 | Nations League 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Ilcon glie i gol di1-3, match valido per la sesta giornata della. Gli azzurri cedono ai Bleus e vengono scavalcati al primo posto proprio dai galletti, finendo il girone al secondo posto, cosa che non ci dà lo status di testa di serie nel sorteggio dei quarti di finale. I gol di Rabiot (doppietta) e l’autorete di Vicario sulla punizione che sbatte sulla traversa di Digne ci condannano, il gol di Cambiaso non basta. Di seguito ecco ilcon gli.LE PAGELLEGLIDI1-3e gol1-3:) SportFace.