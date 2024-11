361magazine.com - Grande Fratello, il papà di Tommaso interviene su Mariavittoria e Maica

Leggi su 361magazine.com

, ildiFranchisu. Ecco cosa è emerso, ildiFranchi è stato intervistato nel programma radio “Non Succederà Più” condotto da Giada De Miceli. Ildel concorrente è intervenuto sue su.Leggi anche, Le Non è la Rai sono davvero unite? La confidenza a Luca CalvaniLe dichiarazioni deldel concorrenteIldi, Giacomo si è esposto suMinghetti rivelando: “Piace, devo dire che piacicchia, è vero. Non c’è niente da dire. Riscuote successo, dai, un rubacuori! Ha fatto perdere la testa? Perdere la testa ora non esageriamo! Chi piace atra? Direi che ha deciso per. Si sono baciati, esattamente.