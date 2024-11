Ilrestodelcarlino.it - Garisenda, ecco i tralicci: "Cantieri a inizio 2025"

"Le prescrizioni sono arrivate e le faremo nostre, ma noi eravamo già partiti con la redazione del progetto esecutivo, quindi siamo perfettamente in linea con i tempi". Il Comune si prepara a far partire iper la messa in sicurezza dellanel primo trimestre del, almeno con le prime movimentazioni da cantiere. Ma per vedere iche già raddrizzarono la torre di Pisa, e che contribuiranno a fare da ‘antibiotico’ anche per uno dei simboli malandati della città, si dovrà attendere probabilmente la metà dell’anno prossimo, al massimo. Sono queste le specifiche, per la verità non mutate rispetto ai desiderata dell’estate scorsa, che l’ingegner Raffaela Bruni fornisce sui tempi del maxi cantiere, dopo l’arrivo dell’ok della Soprintendenza corredato da alcuni paletti tecnici.