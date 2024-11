Lanazione.it - Firenze, voli cancellati e dirottati per la nebbia: domenica difficile a Peretola

, 17 novembre 2024 – Unapiuttostoper il traffico aereo all’aeroporto fiorentino di. Lache fin dalla mattina è comparsa nella zona dello scalo aeroportuale ha reso difficili partenze e atterraggi. Per questi si sono contati diverse cancellazioni e dirottamenti disu altri aeroporti. I problemi hanno riguardato in particolare la mattina e il primo pomeriggio. Sono stati sei iin mattinata e un volo, quello delle 12.50 per Londra, dirottato. Altre cancellazioni hanno riguardato il pomeriggio per diverse destinazioni, da Berna a Palermo a Zurigo a Roma. Solo nel tardo pomeriggio c’è stata una “finestra” di partenze ma la situazione è tornata alla normalità con grande lentezza. Ipartiti hanno riscontrato un ritardo di circa venti minuti.