Ilfattoquotidiano.it - “Facciamo un menage a trois! Ok, perfetto”: la proposta bollente di Tommaso Marini a Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le stelle”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Campione mondiale di fioretto individuale nel 2023, Campione europeo nel 2024, vincitore della Coppa del mondo di specialità nel 2022. Questo è il palmares di uno degli sportivi più forti del nostro Paese,, che in queste settimane balla in pista a “con le”.è anche uno dei concorrenti più apprezzati, anche da. Nella puntata di ieri lo schermidore ha raccontato del suo difficile passato.“Il periodo più brutto l’ho vissuto nell’adolescenza perché non mi piacevo, mi odiavo. – ha dichiarato durante una intervista prima della esibizione – Vedevo il mio corpo cambiare e non mi andava bene. Ad esempio, quando ero a scuola e mi chiedevano di andare a fare le fotocopie, io mi vergognavo perché sapevo che mi sarei dovuto rapportare con qualcuno.