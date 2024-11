Conegliano-Pinerolo oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per l’ottava giornata di andata diA1di. Le pantere di Daniele Santarelli vanno a caccia del nono sigillo in campionato per rimanere imbattute e consolidare sempre più il primo posto. Dall’altra parte della rete ci sono le piemontesi di Michele Marchiaro, ottave in classifica e chiamate all’impresa per strappare qualche punto alla corazzata veneta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 17 novembre al Palaverde di Villorba di Treviso. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Prosecco Doc Imocoe Wash4greendella massimadel campionato italiano di pallavolo.TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICAA1: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB: TUTTE LE DATEE TV – La partitadellaA1disarà visibile inper gli abbonati suballworld.