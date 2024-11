Lanazione.it - Casole d’Elsa centro del mondo: Pramac vince il Montomondiale con Martin, festa in fabbrica

Leggi su Lanazione.it

(Siena), 17 novembre 2024 – Sono stati in oltre 400 tra dipendenti, loro familiari e residenti ad assistire all'ultima gara 2024 del Motogp sul maxischermo montato nel quartier generale della, ad'Elsa (Siena), festeggiando poi tutti insieme la vittoria del mondiale del pilota 'di casa', Jorge. Lo riferisce la stessa azienda che aveva organizzato un open day nello stabilimento senese dedicato alla finale del Motomondiale, per tifare tutti insieme il pilota diracing primo in classifica e anche scoprire da vicino lo stabilimento, leader nella produzione di generatori elettrogeni e macchinari per la movimentazione logistica, 17 filiali nele 8 siti produttivi. Sono stati in oltre 400 tra dipendenti, loro familiari e residenti ad assistere all'ultima gara 2024 del Motogp sul maxischermo montato nel quartier generale della, ad'Elsa (Siena), festeggiando poi tutti insieme la vittoria del mondiale del pilota 'di casa', Jorge, 17 novembre 2024.