Calciomercato Napoli l’annuncio ufficiale è netto | Manna gelato

si parla anche dicon la finestra invernale alle porte, magela il DS Giovanni.Ai piedi del Vesuvio i battiti iniziano a salire per il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. Tra una settimana i partenopei giocheranno al “Maradona” contro la nuova Roma di Claudio Ranieri. Una sfida importante per consolidare il primo posto in classifica e per tornare a vincere dopo i recenti risultati con Atalanta e Inter. Gli uomini di Conte hanno raccolto fin qui 26 punti in dodici giornate e l’obiettivo, vista anche la mancanza di coppe europee, è quello di tornare a trionfare in patria.Le condizioni ci sono tutte: voglia di riscattarsi dopo una stagione deludente, un allenatore che storicamente porta la sua squadra a vincere e i meno impegni stagionali rispetto alle rivali dirette.