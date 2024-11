Oasport.it - Billie Jean King Cup 2024, Boulter e Raducanu trascinano la Gran Bretagna in semifinale

Leggi su Oasport.it

Emmae Katie: il successo netto dellaai quarti delle finali diCupdi Malaga contro il Canada ha questi due volti principali. Due fantastiche prestazioni da parte delle britanniche che si prendono di forza ladella massima competizione a squadre per nazioni al femminile.Giornata che si è aperta con il convincente successo di Emmasu Rebecca Marino con il punteggio di 6-0 7-5. La giocatrice di origini rumene ha approcciato allade il match con due break che sono arrivati subito in due game duri risolti ai vantaggi.Nel secondo set la canadese è entrata nell’incontro, in un paio di game ha avuto chance tre palle break sull’1-2 e ben quattro sul 3-4, prima di trovare l’allungo decisivo sul 5-5. Pochi i gratuiti commessi dall’attuale n.