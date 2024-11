Basket Serie A2 | Cividale batte Fortitudo Bologna e vola in testa alla classifica

Leggi su Sportface.it

ha vinto per 8-75 contro. Il match, valido per l’anticipo della dodicesima giornata del campionato diA2, ha visto i padroni di casa ottenere due punti fondamentali. Il risultato, infatti porta la squadra indella categoria, mentre i bolognesi rimangono nel gruppo centrale. Lapaga il brutto avvio, con il primo quarto che vedeottenere il vantaggio e chiudere il parziale per 23-10. Successivamente, la squadra ospite cerca la rimonta, collezionando un importante bottino di punti nel corso del secondo quarto. All’intervallo, però,chiude ancora in vantaggio, con un decisivo 42-30. I padroni di casa si sono dimostrati costanti anche rientrati in campo, rimanendo sempre in controllo della partita. A dieci minuti dsirena, il risultato è di 63-53.