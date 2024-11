Lanazione.it - Baldini (Lega) replica a Tomasi: “L'acqua resti fuori dalla Multiutility”

Firenze, 17 novembre 2024 – "Ad Alessandro, che nel tentativo di giustificare l'all'interno dellaricorda che in Toscana vi sono le tariffe più alte, suggerisco da una parte di farsi una girata a Lucca dove Geal, soggetto che serve un territorio ridotto, rappresenta un gioiello anche sotto il profilo dei costi dell'per i cittadini e dall'altra di leggersi la proposta di legge dellaed a mia prima firma pendente in Regione Toscana e che si fonda su studi scientifici molto attenti commissionatistessa Ait (quelli di Ref Ricerche srl) e che dicono proprio il contrario e cioè che la bolletta sarà più bassa e l'efficienza maggiore se costituiremo sub-ambiti provinciali che non superino le 150.000 utenze e cioe i 450.000 cittadini". Così, in una nota, Massimiliano, consigliere regionale dellache siede in Commissione Ambiente e responsabile del Programma dellaper Toscana 2025.