Aquathlon lungomare di Napoli | i triatleti della Kronos sul podio in tutte le categorie

Tempo di lettura: < 1 minutoGiornata di grandi soddisfazioni per l’AsdTriathlon Team al Triathlon Caracciolo Gold di.Suldel capoluogo campano si sono svolte le gare di. Nella gara sprint Age Group ottimo 2° posto assoluto per Domenico Rosa che conquista ilanche grazie ad una suntuosa frazione di nuoto.Le note positive sono proseguite con le gare giovanili dove laoltre a risultare la squadra campana maggiormente rappresentata con ben 12 iscritti ha conquistato podi in quasile gare. Serena D’Andrea vince la cat. Ragazzi. Nadia Puca vince la cat. Esordienti con Keona Vetrone al terzo posto. Terzo posto anche per Diocleziano Pio Nardone nella cat. Ragazzi. Giovanni Paolino 2° Cat. Youth A e Raffaele Paolino 3° cat. Cuccioli.In gara anche Alessandro Zullo e Mario Izzo nella cat.