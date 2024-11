Ilgiorno.it - Allarme infermieri a Lecco, turni massacranti e senza riposi: 140 anni di ferie arretrate

– Quasi 140di vacanze, più altri 158mila ore di straordinari. Se i 2.500 dipendenti non medici della sanità pubblica lecchese, tra, oss, ostetriche, tecnici, riabilitatori e impiegati, reclamassero in blocco i 48mila giorni diche spettano loro di diritto o di recuperare tutti gli straordinari che hanno garantito, rinunciando aiprevisti da contratto, ospedali, poliambulatori e servizi territoriali chiuderebbero e nessuno più assisterebbe i pazienti. Sono troppo pochi, ne mancano probabilmente almeno 300 e in molti continuano ad andarsene altrove, perché stanchi di affrontare. Non ne possono più, la situazione prosegue da. Per questo i rappresentanti sindacali delle diverse organizzazioni e sigle e i delegati della Rsu hanno proclamato lo stato di agitazione e chiesto al prefetto diSergio Pomponio di convocare a rapporto i dirigenti dell’Asst diper un incontro urgente.