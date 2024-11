Anteprima24.it - Verso Benevento-Avellino, le parole di Auteri: “Non ci snatureremo e non sarà decisiva”

Tempo di lettura: 4 minutiIlè atteso domani dal derby contro l’al “Ciro Vigorito” (ore 17:30) in quello che è senza dubbio uno snodo importante della stagione per entrambe le squadre. I giallorossi sono in testa e possono contare su un vantaggio di 6 punti sulla compagine irpina (quarta in classifica), complice un avvio di stagione difficile che ha portato all’esonero di mister Pazienza e l’approdo in panchina di Biancolino che ha saputo risollevare le sorti dei biancoverdi.Sulla sponda giallorossadeve fare a meno di Perlingieri, con la Nazionale Under 20 per il doppio impegno contro Polonia e Romania oltre ai lungodegenti Nardi e Pinato. Prima convocazione per il 2005 della Primavera Nicolò Francescotti. A presentare il match ci ha pensato il tecnico del, certo che quella di domani nonuna sfidanell’economia del campionato.