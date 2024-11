Isaechia.it - Uomini e Donne, ex volto del programma su Federica Petagna: “Menomale che il tuo fidanzato non ti faceva uscire perché…”

Leggi su Isaechia.it

Sebbene siano passate solo pochissime settimane dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello,è già diventata uno dei personaggi più discussi di questa nuova edizione del reality show non tanto fra i suoi coinquilini quanto “fuori” dalla porta rossa.L’ex protagonista di Temptation Island è entrata in un calderone mediatico per via di alcuni presunti flirt che avrebbe avuto una volta terminata la sua relazione di lunga data con Alfonso D’Apice dopo il falò di confronto nel docu reality raccontato da Filippo Bisciglia.Una serie di rumor avallati anche da alcuni ex volti dello stessodi Canale 5, come Raul Dumitras e Millie Moi. Lo stesso Stefano Tediosi, l’ex tentatore che ha iniziato a frequentare dopo la rottura con Alfonso, martedì sera prima di essere annunciato come nuovo concorrente del Gf ha parlato di alcune voci che stanno girando da diverso tempo sulla