Tyson sconfitto da Jake Paul (ai punti). L’abbraccio finale con lo youtuber 27enne

Roma, 16 novembre 2024 – Mikeha perso ed è stato battuto aidal pugile-. Il mito della boxe era tornato sul ring a 58 anni. Il, che è anche attore e, ha conquistato il match su decisione unanime dei tre giudici. Al termine dell’incontro, durato 8 riprese, il giovane pugile ha reso omaggio a Iron Mike accennando un piccolo inchino verso l’ex campione del mondo a pochi secondi dalla campana. epa11723878of the United States enters the ring in a heavyweight bout against Mikeof the United States, in Arlington, Texas, USA, 15 November 2024. EPA/DUSTIN SAFRANEKha combattuto l’incontro con un tutore al ginocchio destro di fronte alle oltre 72 mila persone che hanno affollato lo stadio Dallas Cowboys, in Texas.